Политика

15:28 05.07.2019

Вопросы безопасности, реформ и имплементацию Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза обсудят лидеры на саммите в Киеве 8 июля

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Вопросы безопасности, реформ и имплементацию Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза обсудят лидеры на саммите в Киеве 8 июля

В понедельник, 8 июля, в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

"Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сообщается в пятницу на сайте президента Украины.

Согласно информации, по результатам саммита будет принято совместное заявление.

Теги: #ес #безопасность #украина #саммит
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