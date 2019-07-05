Вопросы безопасности, реформ и имплементацию Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза обсудят лидеры на саммите в Киеве 8 июля

В понедельник, 8 июля, в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

"Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сообщается в пятницу на сайте президента Украины.

Согласно информации, по результатам саммита будет принято совместное заявление.