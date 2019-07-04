Политика

13:18 04.07.2019

Шефчович: Выполнение Минских договоренностей – приоритет номер один для ЕС

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Шефчович: Выполнение Минских договоренностей – приоритет номер один для ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заверяет, что полное выполнение Минских договоренностей является приоритетом номер один для Европейского Союза, эта позиция будет повторена на саммите Украина-ЕС в Киеве 8 июля.

Об этом он заявил в четверг в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва.

По словам вице-президента Еврокомиссии, в Брюсселе "пристально следят за развитием событий на востоке (Украины)". "Мы будем продолжать с тем, чтобы полное выполнение Минских договоренностей было приоритетом номер один. Европейская комиссия повторит этот месседж громко и четко в Киеве на следующей неделе во время саммита Украина-ЕС", - сказал Шефчович.

Он также заверил, что "лично будет делать все возможное, чтобы гарантировать сохранение продолжения долгосрочного газового транзита через Украину на следующий долгосрочный период".

Теги: #ес #шефчович #украина #минские_соглашения
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