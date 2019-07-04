Политика

11:44 04.07.2019

Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

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Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что Конституционный суд Украине не отменит отдельные положения закона о люстрации, несмотря на оказываемое на судей давление, чтобы они признали некоторые положения неконституционными.

"Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых вынуждают и давят на них, чтобы было принято это решение, этого не сделают. И я верю, что решения не будет. Но вместе с тем я благодарю всех граждан, которые сейчас возле Конституционного суда отстаивают закон об очищении власти", - заявил спикер на пленарном заседании парламента в четверг.

Он отметил, что люстрация уже давно "стоит поперек горла бывшим "регионалам" и другим украинофобам".

Парубий добавил, что глава администрации президента Украины Владимира Зеленского был назначен вопреки закону о люстрации.

"Все темные силы объединились, чтобы уничтожить этот закон. Нам хотят под этикеткой новых вернуть старых "регионалов"", - сказал он.

Спикер парламента напомнил, что закон о люстрации был одним из требований Революции Достоинства.

Как известно, Конституционный суд рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона об очищении власти, принятого Верховной Радой в сентябре 2014 года.

В соответствии с законом лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на 10-й день с начала проведения проверки в учреждении подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки (или о применении к ним запрета нахождения на должности, или о том, что они не попадают под проверку).

Согласно закону, меры по очищению власти предпринимаются в отношении премьера, первого вице-премьера, вице-премьера, руководителей центральных органов исполнительной власти, глав Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурора, глав силовых ведомств, должностных лиц Вооруженных сил Украины, членов Высшего совета правосудия, членов высшей квалификационной комиссии судей, судей, руководителя государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя и заместителя, и других.

Теги: #люстрация #парубий #кс
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