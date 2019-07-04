Политика

02:27 04.07.2019

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

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В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

В Конгрессе США группа поддержки Украины призвала поддержать внесенный Палатой представителей проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) несмотря на неисполнение предъявленных ей требований, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ", - говорится в сообщении посольства в Фейсбук.

В частности, в тексте резолюции США выражают обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России и поощряет "российского диктатора" (президента Владимира – ИФ) Путина к новым.

"Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов. Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три судна, которые продолжает удерживать. Россия не должна быть вознаграждена за ее антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления резолюции.

Теги: #сша #конгресс #украина #резолюция
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