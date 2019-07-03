Политика

18:03 03.07.2019

Зеленский назвал приоритетом укрепление отношений с Минском

1 мин читать
Зеленский назвал приоритетом укрепление отношений с Минском

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости, заявил, что Киев придает приоритетное значение укреплению отношений с Минском.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского, которое цитирует пресс-служба белорусского лидера.

"Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - добавил президент Украины.

Белоруссия 3 июля празднует День независимости.

Теги: #зеленский #украина #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 03.07.2019
Задолженность Коордцентра по предоставлению правовой помощи перед адвокатами на начало июля составила около 3млн грн

Задолженность Коордцентра по предоставлению правовой помощи перед адвокатами на начало июля составила около 3млн грн

17:01 03.07.2019
Украина заявила в IMO о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму и потребовала освобождения захваченных моряков

Украина заявила в IMO о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму и потребовала освобождения захваченных моряков

16:30 03.07.2019
Украина обязана пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады – президент Ассамблеи Паскье

Украина обязана пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады – президент Ассамблеи Паскье

16:25 03.07.2019
Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

15:12 03.07.2019
Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

14:40 03.07.2019
В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

14:02 03.07.2019
В Украине в четверг станет еще прохладнее, на юге пройдут дожди

В Украине в четверг станет еще прохладнее, на юге пройдут дожди

13:59 03.07.2019
В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

13:28 03.07.2019
В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

12:13 03.07.2019
Первоочередным реформами украинцы считают антикоррупционную, пенсионную и реформу охраны здоровья

Первоочередным реформами украинцы считают антикоррупционную, пенсионную и реформу охраны здоровья

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Портнов направил в ГБР заявление о затягивании Парубием подписания закона об усилении уголовной ответственности за нарушение техстандартов в ОПК

Нардеп Богомолец предлагает Раде ввести наказания за брань в СМИ и Интернете, а Кабмину – составить список бранных слов и выражений

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

В МВД предостерегают политические команды от соблазнов организовать "карусели" на УИК на выборах в Раду

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА