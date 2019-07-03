Нардеп Богомолец предлагает Раде ввести наказания за брань в СМИ и Интернете, а Кабмину – составить список бранных слов и выражений

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Богомолец предлагает парламенту ввести денежные штрафы и другие виды наказаний за употребление бранных слов в СМИ и в Интернете, в том числе – публичными лицами.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №14104 авторства Богомолец, опубликованном на сайте парламента. По ее словам, целью и задачей законопроекта является борьба с употреблением нецензурной лексики во время трансляции теле- и радиопередач, публичных выступлений, а также с распространением содержащих нецензурную брань материалов, средствами массовой информации и другими способами - в том числе, в Интернете.

"Сквернословие насилует нашу повседневную жизнь, поэтому я считаю нужным защитить будущее Украины, культуру мышления и языка от ненормативной лексики. По крайней мере, попробовать… Украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш современный язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня "насаждают" в публичном пространстве и медиа", - написала Богомолец на своей странице в Facebook, комментируя внесение ею законопроекта.

При этом она выразила убеждение, что брань – это проявление психической слабости, использующаяся как защита в случаях, когда не хватает профессиональной подготовки для ведения дискуссии.

Среди прочего, законопроект предусматривает дополнение закона "О телевидении и радиовещании" термином следующего содержания: "Нецензурная брань (сквернословие) - ненормативная (недопустимая) ругань (лексика), перечень слов и выражений, который утверждается Кабинетом министров Украины".

Помимо этого еще одну статью этого закона предлагается дополнить примечанием: "Термин "сквернословие (нецензурная брань)" распространяется на случаи замены одной любой буквы в словах и выражениях ненормативной брани согласно перечню, который утверждается Кабинетом министров Украины".

По идее Богомолец, в случае принятия парламентом законопроекта Кабмин будет обязан в шестимесячный срок со дня его опубликования "утвердить перечень слов и выражений, содержащих сквернословие (нецензурную брань)", и "утвердить и ввести в действие систему мониторинга использования сквернословия (нецензурной брани) во время телерадиотрансляций и публичных выступлений, а также распространения материалов, содержащих сквернословие (нецензурную брань) в сети Интернет".

Законопроект предусматривает, что употребление нецензурной брани из утвержденного Кабмином списка во время трансляции, средствами массовой информации или путем распространения аудиовизуальной информации в Интернете, а также во время публичных выступлений должно повлечь за собой наложение штрафа от 40 до 75 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 МРОТ – 17 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

При этом те же действия, но совершенные публичным лицом, должны повлечь за собой штраф в размере от 75 до 100 МРОТ, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или админарест на срок до 15 суток.

Проект закона также предусматривает направление средств, полученных от уплаты штрафов за нецензурную брань, на поддержку и развитие Украинского культурного фонда, выполняющего специальные функции по содействию национально-культурному развитию Украины.