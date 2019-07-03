Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил приверженность главы украинского государства миру на Донбассе, но при этом Россия должна "внести свой вклад".

"Великая встреча с украинским президентом Зеленским - явная приверженность миру на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад", - написал Волкер в микроблоге Твиттер.

Также политик отметил, что Зеленский заявил о своей твердой приверженности реформе Украины, которую США полностью поддерживают.