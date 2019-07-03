Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не согласится с аннексией Крыма

Канада всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины и не согласится с аннексией Крыма, заявил премьер-министр Украины Джастин Трюдо.

"Сильная и независимая Украина – это очень важно и для Канады, и для всего мира. Необходимо сохранить правила международного правопорядка. И я хочу четко указать, что Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, мы никогда не согласимся с аннексией Крыма. Мы осуждаем российские агрессивные действия против Украины", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.