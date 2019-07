Зеленский: Украина имеет право знать о правилах игры на мировой арене, и больше не будет платить за наивность, открытость и добродушие

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина имеет право знать о правилах игры на международной арене, требовать их выполнения, и больше не хочет платить за свою наивность, открытость и добродушие.

"Украина готова и дальше вместе с миром присоединиться к решению глобальных проблем. Но у нас, как страны, есть абсолютно нормальный вопрос: what are the rules? какие правила? Мы хотим и имеем право их знать, потому что Украина больше не будет платить за свою наивность, открытость и добродушие", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

Зеленский убежден, что всем в мире нужны четкие правила, чтобы понимать, когда приоритетом являются глобальные интересы, а когда – национальные. "Иначе на международной арене мы и дальше будем видеть двойные стандарты, поэтому давайте вместе сядем за стол и найдем ответ на вопрос: what are the rules?", - призвал он.

Президент отметил, что Украина сосредоточена не только на своих проблемах, но и прекрасно понимает вызовы и угрозы, которые стоят перед планетой.

"Это изменение климата, загрязнение океанов, решение проблем, связанных с человеческим развитием. Есть такое выражение "Моя хата с краю". И он якобы характеризует украинцев. На самом деле, это миф, который не имеет ничего общего с реальностью. Украинцы не ограничены только интересами своего двора. Нам не всё равно. И за свою историю мы не раз доказывали это миру", - указал он.

Зеленский напомнил, что Украина была одним из основателей ООН, а ее вклад в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны составил миллионы жизней.

"И, кстати, Украина одна из первых отказалась от ядерного оружия. За что впоследствии и поплатилась", - указал он.