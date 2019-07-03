Политика

00:58 03.07.2019

Зеленский: Украина будет идти в Европу, приближать страну и ее армию к НАТО и его стандартам

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Зеленский: Украина будет идти в Европу, приближать страну и ее армию к НАТО и его стандартам

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина будет идти в Европу и стремиться к европейским стандартам, будет приближать себя и свою армию к НАТО и стандартам альянса.

"Украинцы устали ждать и они не требуют невозможного. Они хотят абсолютно земных вещей: не коррумпированной власти, независимого суда, удобного ведения бизнеса, сильной экономики, хорошей инфраструктуры, безопасности и комфорта. Это именно то, почему украинцы и выбрали путь в Европу. И мы продолжим этот путь, и это выбор я всегда буду защищать", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

Зеленский указал, что Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями.

"И будем приближать украинскую армию к стандартам НАТО, а Украину – к НАТО", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #европа #украина #нато
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