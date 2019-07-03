Политика

00:56 03.07.2019

Зеленский: руководство РФ должно услышать, что Донбасс и Крым – это Украина, а их возвращение и мир – залог спокойного сна Европы и всего мира

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Зеленский: руководство РФ должно услышать, что Донбасс и Крым – это Украина, а их возвращение и мир – залог спокойного сна Европы и всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что руководство Российской Федерации должно услышать, что Донбасс и Крым – это Украина, а их возвращение Украине и установление мира является залогом спокойного сна в Европе и во всем мире.

"Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым – это Украина. Я знаю, что многие люди в России на самом деле это понимают. И я знаю, что многие люди на Донбассе и в Крыму боятся иногда об этом говорить, и я знаю, что многие люди в Европе и на Западе нас поддерживают. Но то, что Донбасс и Крым – Украина, должно услышать руководство России", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

Зеленский убежден, что для этого "весь мир во весь голос должен это говорить, не уставая". "Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Потому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните, пожалуйста, об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - подчеркнул он.

Теги: #крым #зеленский #украина #донбасс
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