Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы заинтересованы углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Это весомый вклад в укрепление нашей обороноспособности", - сказал он во вторник в Торонто после встречи на совместном брифинге с канадским премьером Джастином Трюдо.