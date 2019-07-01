Политика

18:48 01.07.2019

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

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Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук выступает за принятие в новой Верховной Раде одним из первых закона об оппозиции.

"Мы настроены одним из первых принять закон об оппозиции, ведь это должно быть в Украине. Мы должны возрождать культуру партийного структурирования общества и партийной дискуссии. Ибо в отличие от России, я считаю, что парламент – это место для дискуссий. Но профессиональных и политических дискуссий. Никаких других, ни о сумочках, ни о "Бриони", а именно профессиональных дискуссий", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанчук подчеркнул, что команда Зеленского и "Слуга народа" выступают за сильную оппозицию в Украине.

"Потому что конкуренция порождает качество, мы это понимаем. Везде, и в политике тоже. Я глубоко убежден, что оппозиции должны быть отданы комитет по свободе слова, должность вице-спикера, может идти речь и о бюджетном комитете, но этот вопрос еще можно дискутировать, потому что где-то такое есть, а где-то нет", - указал он.


Полный текст интервью (ч.2) будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #оппозиция #выборы #стефанчук
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