"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

В партии "Европейская солидарность" призывают президента Украины Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности Украины для выработки механизмов противостояния "возвращению в политику" лиц из окружения сбежавшего президента Виктора Януковича.

"Я призываю президента Зеленского созвать СНБО, чтобы рассмотреть, каким образом можно противодействовать прецедентам, когда … уже целый перечень лиц, коррупционных деятелей времен Януковича возвращаются в Украину, те, которые были в бегах и скрывались от украинского правосудия… возвращаются в Украину решениями судов", - сказала кандидат в депутаты от "Евросолидарности" Татьяна Черновол на брифинге в понедельник в Киеве.

Черновол подчеркнула, что подобные решения судов угрожают национальной безопасности.

Она напомнила, что Верховный суд отменил отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах экс-главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Клюева.