Политика

15:46 01.07.2019

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

1 мин читать
"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

 В партии "Европейская солидарность" призывают президента Украины Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности Украины для выработки механизмов противостояния "возвращению в политику" лиц из окружения сбежавшего президента Виктора Януковича.

"Я призываю президента Зеленского созвать СНБО, чтобы рассмотреть, каким образом можно противодействовать прецедентам, когда … уже целый перечень лиц, коррупционных деятелей времен Януковича возвращаются в Украину, те, которые были в бегах и скрывались от украинского правосудия… возвращаются в Украину решениями судов", - сказала кандидат в депутаты от "Евросолидарности" Татьяна Черновол на брифинге в понедельник в Киеве.

Черновол подчеркнула, что подобные решения судов угрожают национальной безопасности.

Она напомнила, что Верховный суд отменил отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах экс-главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Клюева.

 

Теги: #снбо #евросолидарность #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 01.07.2019
Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

15:51 01.07.2019
"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

13:45 01.07.2019
Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

12:13 01.07.2019
Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах

Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах

11:41 01.07.2019
Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

11:40 01.07.2019
Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

11:39 01.07.2019
В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

11:38 01.07.2019
В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

11:06 01.07.2019
Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и просит Парубия отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и просит Парубия отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

11:06 01.07.2019
Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины – Богдан

Тимошенко рассказала, как Зеленскому защитить ГТС

Зеленский направил Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности Климкина - Богдан

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

Кириленко: Идею русского языка как регионального придумали в Кремле для искусственного разделения украинцев

Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины – Богдан

Омеляна исключили из состава украинской делегации в Канаду

Тимошенко рассказала, как Зеленскому защитить ГТС

Зеленский направил Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности Климкина - Богдан

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

Кулеба: на уровне СЕ не было никаких договоренностей об обмене украинских моряков на возврат российской делегации в ПАСЕ, но были консультации

Зеленский встретится с Волкером 2 июля в Торонто

У Зеленского есть острое политическое чутье, которого требует руководитель – посол Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА