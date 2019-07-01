Политика

12:13 01.07.2019

Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах

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Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах

Верховный суд отменил отказ Центровальной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева, сообщил адвокат Юрий Сухов.

"Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс" отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву право на участие в избирательном процессе", - написал адвокат на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что решение Верховного суда является окончательным.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - уточнил Сухов.

Как сообщалось, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрею Клюеву (округ №46, Донецкая область).

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

Теги: #суд #выборы #клюев
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