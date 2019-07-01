Политика

11:38 01.07.2019

В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

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В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

В Командовании Объединенных сил рассказали о порядке допуска кандидатов в народные депутаты Украины в воинские части в районе проведения Операции на востоке Украины.

"Согласно п.2 статьи 74 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в воинских частях (формированиях), предвыборная агитация ограничивается. Посещение военных частей (формирований) отдельными кандидатами в депутаты, их доверенными лицами или уполномоченными лицами партий запрещается", - сообщается в понедельник на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Встречи кандидатов с избирателями организовываются соответствующей окружной избирательной комиссией совместно с командиром воинской части (формирования) с обязательным уведомлением не позднее, чем за три дня до встречи всех уполномоченных лиц партий, кандидатов в депутаты в одномандатном округе, или их доверенных лиц в соответствующем одномандатном округе.

Порядок допуска на территорию района проведения ООС и в ее отдельные районы определяется "Инструкцией о порядке пребывания в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, лиц не привлеченных и военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других лиц, привлекаемых к проведению таких мероприятий", - утвержденной приказом командующего объединенных сил от 26.04.2018 №26.

В соответствии с требованиями инструкции, допуск в район ограниченного доступа лиц не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе, осуществляется по решению командующего объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников).

"Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего объединенных сил. Допуск посторонних лиц к такому района запрещен", - подчеркивают в пресс-центре.

Въезд в район ведения боевых действий, районов ограниченного и запрещенного доступа разрешается только через определенные командованием объединенных сил блокпосты.

"Просим учесть данную информацию с целью недопущения нарушения законодательства Украины во время подготовки и проведения выборов народных депутатов в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #агитация #выборы
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