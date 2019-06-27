Шеф Пентагона обвиняет Россию в попытках подчинить себе соседние страны

И.о. главы Пентагона Марк Эспер назвал Россию зачинщиком агрессии в мире и обвинил Москву в том, что она не соблюдает международные договоры.

"Как мы все знаем, зачинщик агрессии в Европе сегодня - это Россия. Спустя 30 лет после падения Берлинской стены, Россия все ещё стремится установить власть над соседними странами и вмешивается в демократические процессы других стран. Военные действия Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и ещё где-либо приводят к страданиям людей", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Эспер напомнил, что Россия проводит масштабную модернизацию своих военных возможностей.

Как подчеркнул шеф Пентагона, "Россия энергично проводит кампанию по военной модернизации, включая космический потенциал и кибервозможности, и планирует выделить $28 млрд до 2020 года в рамках модернизации своей ядерной триады".

По его словам, Россия не соблюдает заключенные ею международные соглашения, как это происходит в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Здесь все очевидно: США соблюдают договор, а Россия нет. Сейчас Россия до 2 августа должна решить - вернется ли она к соблюдению договора. Это опасная действительность, которую можно было избежать, но Россия выбрала ее, когда начала разрабатывать и размещать ракеты SSC-8 (натовская классификация российских ракет 9М729)", - отметил Эспер.

Эти ракеты, по его мнению, являются доказательством того, что "Россия нарушает этот договор на протяжении нескольких лет".

"Это выдвигает новые требования нашим союзникам - обуздать новые возможности (России). Не заблуждайтесь - США до последней минуты действия ДРСМД будут его соблюдать. Мы должны это сделать, раз когда-то подписали его 30 лет назад", - заключил Эспер.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным - Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Совет Федерации на заседании 26 июня одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).