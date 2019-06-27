Политика

18:47 27.06.2019

Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили

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Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства Саакашвили

Верховный cуд Украины принял решение о закрытии производства о прекращении гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Как сообщается на странице суда в соцсети Facebook в четверг, суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене указа президента от 26 июля 2017 года №196/2017 о прекращении его гражданства. После этого производство по делу №800/459/17 (П/9901/52/18) было закрыто.

Судом установлено, что президентским указом от 28 мая 2019 года №329/2019 "Вопросы гражданства Украины" в обжалуемый указ №196/2017 внесены изменения и положение об утрате Саакашвили гражданства Украины из него исключено.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США/

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Теги: #верховный_суд #украина #суд #саакашвили
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