Политика

15:56 27.06.2019

Санкции ЕС против РФ продлены до 31 января 2020 года

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Санкции ЕС против РФ продлены до 31 января 2020 года

Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России.

"21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

В сообщении Совета ЕС говорится, что данное решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 года о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

На основании докладов Меркель и Макрона Европейский совет потребовал срочного возобновления переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и применения мер доверия между сторонами.

"В этом контексте руководители ЕС единогласно договорились сохранить экономические санкции в отношении России. Совет ЕС сегодня на основе этого решения принял официальное постановление по письменной процедуре", - объясняют в Брюсселе.

В сообщении Совета ЕС напоминается, что санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры против 170 физических и юридических лиц и 44 организаций (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя", ограниченные их территорией (до 23 июня 2020 года).

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

"Учитывая, что этого не произошло, санкции остались в силе", - заявляют в ЕС.

 

Теги: #ес #россия #украина #санкции
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