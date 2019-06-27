Политика

06:59 27.06.2019

Посольство Украины приветствовало поддержку санкций против российского газа в Конгрессе США

1 мин читать

В посольстве Украины в США приветствовали согласование комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего введение санкций против российских энергетических трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Как сообщается на странице посольства в Фейсбук, в законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

"Именно "Северный поток-2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа по территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что будут "продолжать тесную работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".

 

Теги: #рф #посольство #украина #газопровод #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:26 27.06.2019
Юридическая команда Трампа не планирует блокировать показания Мюллера перед Конгрессом США

Юридическая команда Трампа не планирует блокировать показания Мюллера перед Конгрессом США

08:19 27.06.2019
В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

08:10 27.06.2019
Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

07:20 27.06.2019
Только один кандидат в президенты США от демократов назвал Россию главной угрозой

Только один кандидат в президенты США от демократов назвал Россию главной угрозой

06:13 27.06.2019
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

04:39 27.06.2019
Сенат США принял свою версию законопроекта по решению проблем на границе

Сенат США принял свою версию законопроекта по решению проблем на границе

03:44 27.06.2019
В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

02:48 27.06.2019
Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

01:57 27.06.2019
Помпео заявил о возможности войны с Ираном, только если Тегеран сделает такой выбор

Помпео заявил о возможности войны с Ираном, только если Тегеран сделает такой выбор

00:58 27.06.2019
ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

РФ не выполняет решение Трибунала об освобождении 24 украинских моряков, а требует гарантий участия Украины в продолжении их уголовного преследования

С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ Договора об РСМД - Столтенберг

Урегулирование ситуации на Донбассе в рамках "Минска", ситуацию в ПАСЕ и внедрение реформ в Украине обсудили Зеленский с президентом ПА НАТО Мун

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

РФ продолжает удерживать украинских моряков и корабли вопреки приказу Международного трибунала, Киев продолжит давление на всех площадках

РФ не выполняет решение Трибунала об освобождении 24 украинских моряков, а требует гарантий участия Украины в продолжении их уголовного преследования

Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки о санкциях в отношении российской делегации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА