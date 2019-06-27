Посольство Украины приветствовало поддержку санкций против российского газа в Конгрессе США

В посольстве Украины в США приветствовали согласование комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего введение санкций против российских энергетических трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Как сообщается на странице посольства в Фейсбук, в законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

"Именно "Северный поток-2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа по территории Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что будут "продолжать тесную работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".