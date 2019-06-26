Политика

18:02 26.06.2019

РФ не выполняет решение Трибунала об освобождении 24 украинских моряков, а требует гарантий участия Украины в продолжении их уголовного преследования

2 мин читать
РФ не выполняет решение Трибунала об освобождении 24 украинских моряков, а требует гарантий участия Украины в продолжении их уголовного преследования

Министерство иностранных дел Российской Федерации предложило МИД Украины предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством, Киев считает это предложение неприемлемым и уже проинформировал об этом Международный трибунал ООН по морскому праву.

"25 июня МИД Украины получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - сказано в комментарии МИД Украины по поводу невыполнения Россией приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, обнародованном в среду

Украинская сторона требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

МИД Украины обращает внимание Москвы на то, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжение незаконного содержания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Киев в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам посольства Украины в Российской Федерации 24 незаконно удерживаемых членов их экипажей.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Теги: #азовское_море #моряки #россия #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 26.06.2019
Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

18:57 26.06.2019
В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

18:57 26.06.2019
Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

18:53 26.06.2019
Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

18:53 26.06.2019
Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

18:47 26.06.2019
Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

18:36 26.06.2019
РФ продолжает удерживать украинских моряков и корабли вопреки приказу Международного трибунала, Киев продолжит давление на всех площадках

РФ продолжает удерживать украинских моряков и корабли вопреки приказу Международного трибунала, Киев продолжит давление на всех площадках

17:17 26.06.2019
Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки о санкциях в отношении российской делегации

Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки о санкциях в отношении российской делегации

16:10 26.06.2019
"Нафтогаз" в августе приостановит импорт газа для его закачки в ПХГ без решения вопроса о наличии денег на его закупку

"Нафтогаз" в августе приостановит импорт газа для его закачки в ПХГ без решения вопроса о наличии денег на его закупку

15:44 26.06.2019
В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

У экс-советника Порошенко Бирюкова проходят обыски, заявляют в "Европейской солидарности"

ПОСЛЕДНЕЕ

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Зеленский указывает на необходимость мер по недопущению возникновения ЧП на складах и арсеналах с боеприпасами

С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

Офис президента присоединится к реформе госуправления - Саенко

Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

Пять партий проходят в Раду, еще две имеют шансы попасть в парламент – опрос

У экс-советника Порошенко Бирюкова проходят обыски, заявляют в "Европейской солидарности"

Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА