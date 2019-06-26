РФ не выполняет решение Трибунала об освобождении 24 украинских моряков, а требует гарантий участия Украины в продолжении их уголовного преследования

Министерство иностранных дел Российской Федерации предложило МИД Украины предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством, Киев считает это предложение неприемлемым и уже проинформировал об этом Международный трибунал ООН по морскому праву.

"25 июня МИД Украины получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - сказано в комментарии МИД Украины по поводу невыполнения Россией приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, обнародованном в среду

Украинская сторона требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

МИД Украины обращает внимание Москвы на то, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжение незаконного содержания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Киев в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам посольства Украины в Российской Федерации 24 незаконно удерживаемых членов их экипажей.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.