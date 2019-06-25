Политика

18:36 25.06.2019

Порошенко назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Оппозиционный блок" главным соперниками на выборах в Раду

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Порошенко назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Оппозиционный блок" главным соперниками на выборах в Раду

 Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассматривает партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок" как главных оппонентов своей партии на внеочередных выборах в Верховную Раду и намерен не допустить их вхождение в парламентскую коалицию.

"Оппозиционная платформа Бойко-Медведчука и Опоблок Мураева-Вилкула становятся все агрессивнее и наглее. Они - наши главные оппоненты на этих выборах. Мы не дадим им занять второе место, на которое они рассчитывают", - написал Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

"Мы не дадим Оппоплатформе и Оппоблоку возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - добавил политик.

Теги: #порошенко #выборы
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