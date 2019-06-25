Политика

17:39 25.06.2019

Киев работает над планом действий в ответ на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ - Кулеба

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Киев работает над планом действий в ответ на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ - Кулеба

Украина должна ответить комплексом конкретных действий на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации в ПАСЕ, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отозванный во вторник для консультаций.

"У меня есть много историй о ПАСЕ… Но главное - будущее. Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", - написал Кулеба на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По словам постпреда, в Киеве, куда он был отозван министром иностранных дел Павлом Климкиным, он будет заниматься "финализацией плана дальнейших действий".

Кулеба отметил, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным. "Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал", - сказал он.

"Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют - мы бьем; играем до конца", - резюмировал Кулеба.

Ранее Климкин сообщил, что отзывает Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. "Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - заявил он.

Климкин выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ за то, что они "выложились по полной".

Теги: #пасе #кулеба
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