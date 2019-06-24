Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

Народный депутат Украины Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит правоохранительные органы провести следственные действия в связи с попытками оппонентов зарегистрировать его однофамильцев на внеочередных выборах в Верховную Раду по округу №64 в Житомирской области.

"Мне стало известно, что представители местной мафии, которая годами грабит Коростенский избирательный округ - арешонковы, петренки, рыбинские – пытаются незаконно зарегистрировать кандидатами в народные депутаты людей с одинаковой со мной фамилией", - написал нардеп на своей странице в соцсети в Facebook в понедельник.

"Я обратился в правоохранительные органы и призываю Национальную полицию и прокуратуру безотлагательно провести следственные действия и показать обществу, как мафия искажает волеизъявление", - сообщил он.

Между тем Пашинский отметил, что действия его оппонентов подпадают под статью 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума), которая предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Обращаясь к своим однофамильцам, нардеп заявил: "Я понимаю, что эти бандиты пользуются вашим тяжелым материальным положением, и со своей стороны гарантирую защиту и поддержку, если вы откажетесь участвовать в этом преступлении".

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, Пашинский зарегистрирован кандидатом-самовыдвиженцем в нардепы по одномандатному округу №64 с центром в городе Коростень Житомирской области.

По этому же округу самовыдвиженцами зарегистрированы нынешний нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арешонков, член "Радикальной партии Олега Ляшко" Анатолий Лазаренко, директор ООО "ПКП "Интертрансстрой" Александр Шуляренко.

Арешонков был избран по округу №64 в Верховную Раду нынешнего, восьмого, созыва.