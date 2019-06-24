Политика

14:04 24.06.2019

Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

2 мин читать
Пашинский пожаловался правоохранителям на попытки зарегистрировать его однофамильцев в округе №64

Народный депутат Украины Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") просит правоохранительные органы провести следственные действия в связи с попытками оппонентов зарегистрировать его однофамильцев на внеочередных выборах в Верховную Раду по округу №64 в Житомирской области.

"Мне стало известно, что представители местной мафии, которая годами грабит Коростенский избирательный округ - арешонковы, петренки, рыбинские – пытаются незаконно зарегистрировать кандидатами в народные депутаты людей с одинаковой со мной фамилией", - написал нардеп на своей странице в соцсети в Facebook в понедельник.

"Я обратился в правоохранительные органы и призываю Национальную полицию и прокуратуру безотлагательно провести следственные действия и показать обществу, как мафия искажает волеизъявление", - сообщил он.

Между тем Пашинский отметил, что действия его оппонентов подпадают под статью 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума), которая предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Обращаясь к своим однофамильцам, нардеп заявил: "Я понимаю, что эти бандиты пользуются вашим тяжелым материальным положением, и со своей стороны гарантирую защиту и поддержку, если вы откажетесь участвовать в этом преступлении".

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, Пашинский зарегистрирован кандидатом-самовыдвиженцем в нардепы по одномандатному округу №64 с центром в городе Коростень Житомирской области.

По этому же округу самовыдвиженцами зарегистрированы нынешний нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арешонков, член "Радикальной партии Олега Ляшко" Анатолий Лазаренко, директор ООО "ПКП "Интертрансстрой" Александр Шуляренко.

Арешонков был избран по округу №64 в Верховную Раду нынешнего, восьмого, созыва.

Теги: #пашинский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:30 24.06.2019
Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

Вместо Билецкого по округу №217 в Оболонском районе Киева будет баллотироваться экс-командир "Азова" Жорин

12:16 24.06.2019
ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

10:54 24.06.2019
Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

10:17 24.06.2019
"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

"Рух новых сил" Саакашвили намерен обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов от партии

22:15 23.06.2019
ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

21:34 23.06.2019
На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

20:19 23.06.2019
Тимошенко: Новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней

Тимошенко: Новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней

18:51 23.06.2019
ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам и отказала в регистрации Клюеву

ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам и отказала в регистрации Клюеву

18:38 23.06.2019
ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам и отказала в регистрации Клюеву

ЦИК зарегистрировала еще 212 кандидатов-мажоритарщиков и 430 кандидатов в нардепы по спискам и отказала в регистрации Клюеву

16:58 23.06.2019
ЦИК обжаловал решение суда, обязавшего ее зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом

ЦИК обжаловал решение суда, обязавшего ее зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Украина может минимум в 3 раза увеличить объем инвестиций в страну – секретарь Нацинвестсовета Арахамия

Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" Саакашвили

США стоят вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил врио глав Житомирский, Ривненской и Черкасской ОГА

Зеленский уволил начальника ГУ СБУ в АРК

Украина может минимум в 3 раза увеличить объем инвестиций в страну – секретарь Нацинвестсовета Арахамия

Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

В правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин

Трамп заявил, что его не интересует формат новой возможной ядерной сделки с Ираном

Помпео надеется, что письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновлению переговоров с КНДР

Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате

Помпео направляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсуждать создание глобальной коалиции для противодействия Ирану

РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА