Политика

21:07 22.06.2019

ЦИК зарегистрировала еще 305 кандидатов-мажоритарщиков и 153 кандидатов по спискам партий

1 мин читать
ЦИК зарегистрировала еще 305 кандидатов-мажоритарщиков и 153 кандидатов по спискам партий

   В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Комиссия зарегистрировала 228 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019г.

Как сообщает в субботу вечером пресс-служба ЦИК, из 77 кандидатов в нардепы, выдвинутых партиями, Комиссия зарегистрировала одного выдвинутого партией Конгресс украинских националистов; 7 - выдвинутых партией "Гражданская движение "Волна"; 23 - выдвинутых партией ВО "Свобода"; 27 - выдвинутых партией "Голос"; 4 - выдвинутых партией "Гражданская позиция"; 15 - выдвинутых партией "Объединение "Самопомич".

      "Следовательно, всего по состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1155, выдвинутых политическими партиями – 225", - говорится в сообщении.

      Также во время субботнего заседания Комиссия зарегистрировала 153 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. А именно: 93 - партии "Объединение "Самопомич"; 60 - партии "Незалежнисть".

      "Таким образом, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - подытожили в Центризбиркоме.

Теги: #цик #кандидаты #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:50 22.06.2019
ЦИК отказала в регистрации кандидатов в нардепы по списку Компартии Украины

ЦИК отказала в регистрации кандидатов в нардепы по списку Компартии Украины

15:12 22.06.2019
Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

14:09 22.06.2019
​​​​​​​Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа"

​​​​​​​Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа"

11:23 22.06.2019
Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

00:22 22.06.2019
Телеведущий канала "Украина" Скичко баллотируется в Раду от "Слуги народа" по округу 197 Черкасской области

Телеведущий канала "Украина" Скичко баллотируется в Раду от "Слуги народа" по округу 197 Черкасской области

00:02 22.06.2019
По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

21:12 21.06.2019
"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

18:49 21.06.2019
ЦИК в пятницу зарегистрировала 184 кандидата-мажоритарщика и 139 кандидатов в нардепы по спискам двух партий

ЦИК в пятницу зарегистрировала 184 кандидата-мажоритарщика и 139 кандидатов в нардепы по спискам двух партий

17:58 21.06.2019
Два журналиста "1+1" баллотируются от "Слуги народа" в Киевской области

Два журналиста "1+1" баллотируются от "Слуги народа" в Киевской области

17:25 21.06.2019
Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" по одному из округов Львова

Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" по одному из округов Львова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе – заявление

Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" по одному из округов Львова

ПОСЛЕДНЕЕ

Нынешняя власть ничего не делает для восстановления мира в Украине, заявляют в "Оппозиционной платформе - за жизнь"

Реформа децентрализации сделала неотложной смену административно-территориального устройства страны Зубко

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Батькивщина" и Всеукраинская Платформа Донбасса договорились о совместных действиях для помощи переселенцам

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

Новинский уверен в отмене закона о функционировании украинского языка в КС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА