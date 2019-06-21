Кучма обсудил с послом Италии в Украине реализацию Минских соглашений и украинско-итальянские отношения

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Италии в Украине Давидом Ла Чечилия ход реализации Минских соглашений и вопросы двусторонних отношений между Украиной и Италией.

"Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения именно блока вопросов по безопасности Минских договоренностей - это постоянное прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований и техники с территории Украины", - написала в пятницу пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

Также стороны подробно обсудили работу по освобождению незаконно удерживаемых украинцев и поиск пропавших без вести.

" Кучма в очередной раз подчеркнул необходимость встречи лидеров стран Нормандской четверки, которая может дать серьезный импульс для дальнейшей реализации Минских соглашений", - написала Олифер.

По ее информации, Ла Чечилия приветствовал согласие Кучмы возглавить украинскую сторону в ТКГ и пожелал ему мужества в этой работе.

"Также итальянская сторона выразила поддержку Украине и отметила готовность сотрудничества по всем гуманитарным вопросам", - отмечается в сообщении.