На выборах в Раду активны организации, намеревающиеся наблюдать за процессом, но более половины из них связаны с партиями

Более половины зарегистрированных Центральной избирательной комиссией организаций, изъявивших желание наблюдать за ходом внеочередных выборов народных депутатов, связаны с политическими партиями, сообщила координатор избирательных и политических программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

"Можем отметить активность неправительственных организаций по наблюдению за выборами. На внеочередных парламентских их еще больше, чем на президентских. Тогда разрешение на наблюдение получили 139 организаций, сегодня их аж 163 из 170 обратившихся… К сожалению, среди аффилированых партийно и политически среди зафиксированных нами организаций, по предварительным, оценкам около 58%, еще часть вообще никогда не наблюдали за выборами", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она отметила также, что наблюдатели ОПОРЫ с 1 июня подали 41 заявление в полицию об административных нарушениях хода избирательного процесса и более 100, которые касаются выборов как таковых.

По словам Айвазовской, основной проблемой на данном этапе остается непрозрачность финансирования избирательных компаний.

Вместе с тем, она отметила, что ключевые этапы избирательного процесса состоялись в соответствии с действующим законодательством, это касалось и регистрации кандидатов, и их доверенных лиц, и состава ОИК.

"Эта избирательная компания очень быстрая, что привело к ряду проблем с публичными закупками со стороны ЦИК, регламентация которых идет в разрез такому быстротечному избирательному процессу. Был найден путь провести публичные закупки способом, который бы не противоречил закону и не сорвет избирательный процесс, а именно МЭРТ издало приказ, которым дало право ЦИК разбивать закупки на сумы, которые являются допороговыми для проведения тендеров по полной процедуре", - напомнила Айвазовская.