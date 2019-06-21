Портнов спокойно отреагировал на решение КНУ о его увольнении с должности

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов спокойно отреагировал на решение руководства Киевского университета им.Т.Шевченко о его увольнении с должности преподавателя, пообещав, что он "продолжит заниматься Порошенко".

"Администрация Национального университета им.Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - написал Портнов в Telegram.

Как сообщалось, ректор Киевского Национального Института им.Тараса Шевченко Леонид Губерский вручную подписал приказ об увольнении Андрея Портнова с должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.