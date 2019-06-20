Политика

14:36 20.06.2019

На саммите Украина-ЕС обсудят реформы, макрофинансовую помощь и войну на Донбассе – Мингарелли

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На саммите Украина-ЕС обсудят реформы, макрофинансовую помощь и войну на Донбассе – Мингарелли

На саммите Украина - ЕС 8 июля в Киеве стороны обсудят войну на Донбассе, имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также макрофинансовую помощь Европейского Союза, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Есть много тем, по которым нам надо пообщаться. Главные будут касаться конфликта на Донбассе, а именно выполнения положений Минских соглашений, что можно сделать для достижения политического решения этого вопроса. Очевидно, что мы также будем говорить о выполнении Соглашения об ассоциации, а также о реформах", - сказал дипломат в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он добавил, что тема макрофинансовой помощи также будет присутствовать в повестке дня.

Говоря об ожиданиях Брюсселя от первых 100 дней президента Украины Владимира Зеленского на посту, Мингарелли отметил, что в ЕС надеются, что он сможет действительно сможет ускорить процесс проведения реформ в некоторых секторах.

В частности, внедрение верховенства права и борьба с коррупцией, продолжения реформ в энергетическом секторе, осуществление реформ рынка электроэнергии и рынка земли, а также в секторе приватизации крупных промышленных предприятий.

"Мы надеемся, что в поле зрения президента будут все эти вопросы. Другим важным направлением является имплементация Соглашения об ассоциации, где огромный объем работы заключается в приведении законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС", - пояснил посол.

По словам Мингарелли, в ЕС надеются, что новое руководство Украины сможет найти способ восстановить работу Минской площадки.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #мингарелли #украина_ес #саммит
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