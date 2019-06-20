Политика

13:56 20.06.2019

Донорами партии "Голос" стали финдиректор компании "Чумак", соучредитель Kasta.ua и гендиректор MacPaw

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Донорами партии "Голос" стали финдиректор компании "Чумак", соучредитель Kasta.ua и гендиректор MacPaw

 Партия "Голос" обнародовала имена новых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политической силы на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте политической силы, среди второй тройки доноров финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин, а также основатель и генеральный директор ІТ-компании MacPaw Александр Косован.

В сообщении отмечается, что все взносы бизнесмены делают как физические лица, а не от имени своих компаний. Вместе с тем суммы, которые пожертвовали доноры, не указаны.

"Мечта бизнеса - единые правила игры. Но просто мечтать мало, нужно цивилизованно влиять и требовать изменений. Поэтому считаю, что публичная помощь прозрачным политическим силам - это не право, а обязанность украинского предпринимателя", - приводятся на сайте слова Андрея Логвина.

Как сообщалось, первый взнос партия получила от лидера "Голоса" Святослава Вакарчука.

На прошлой неделе он также представил первых трех доноров партии от бизнеса. В числе первых финансово партию поддержали инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, а также экс-президент компании "Киевстар", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышев.

Согласно закону о политических партиях в Украине, общий размер взноса в поддержку политической партии от гражданина не может превышать 400 размеров минимальной заработной платы (сейчас – 1,67 млн грн), от юридического лица – 800 размером минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года.

Партия "Голос" подчеркивает, что, согласно политике франдрайзинга, она принимает финансовую и другую поддержку при условии, что доноры не будут влиять на независимость политической силы, не поставят под сомнение ее репутацию, не будут противоречить ее ценностям.

Теги: #голос #выборы #спонсоры
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