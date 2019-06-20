Зеленский ознакомился с проектом переноса администрации президента в Украинский дом

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с проектом реорганизации администрации президента Украины и ее переноса в здание на Европейской площади в центре Киева, в котором в настоящее время располагается национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", также известный как "Международный конгресс-центр" (ICC).

На видео, опубликованном на странице "Команды Зеленского" в соцсети Facebook, видно, что в презентации принимали участие сотрудники администрации президента.

Проект предусматривает реорганизацию АП по типу открытого офиса, тем не менее, реконструированное здание Украинского дома в нем фигурирует как "новая АП – центр развития страны". Реконструкция предусматривает сохранение здания в существующих формах и применение ряда современных, в частности, энергоэффективных технологий, а также восстановление фонтана.

Предусматривается создание актового зала на 500 человек, коворкинга для граждан, которые будут обращаться с определенными инициативами, кафе, спортзала. Глава администрации президента Андрей Богдан в ходе презентации заявил: "Мы нашли концепцию: мы ни копейки не будем тратить из государственного бюджета".

В ходе презентации президенту предложили два варианта расположения его кабинета – с видом на Днепр и с видом на Европейскую площадь, на которую здание выходит фасадом. Зеленский отдал предпочтение варианту Европейской площади, назвав его символичным.

Вопрос реализации права граждан на протест у здания АП и транспортное решение остаются в стадии проработки.

В ходе презентации Зеленский неоднократно высказывал одобрение положениям проекта, и в конце заявил: "Мне очень нравится".

Также обсуждалась перспектива организации в нынешнем здании администрации президента на ул.Банковой музейного комплекса.

Пятиэтажное здание "Украинского дома" было построено в 1982 году на месте снесенного трехэтажного здания гостиницы "Европейская", давшей название площади. Изначально и до 1993 году в нем был расположен Киевский филиал Центрального музея Ленина, в частности, проходили церемонии принятия детей школьного возраста во Всесоюзную пионерскую организацию им.Ленина. Также в здании располагались прокуратура и местное отделение милиции.

Нынешний функционал здание получило в 1993 году. Во время Оранжевой революции в 2004 году в нем располагался штаб кандидата в президенты Виктора Ющенко. Во время Революции Достоинства в 2014 году в здании разместился резерв внутренних войск и отряда "Беркут", но оно было захвачено протестующими, в ходе чего получило повреждения; в том же году оно было восстановлено.

Площадь здания превышает 17 тыс кв м, оно включает концертный зал площадью 782 кв м, медиа-центр, экспозиционные, фуршетные и другие функциональные площади. В здании проходят конференции, съезды, выставки, презентации, концерты, литературные встречи и прочие мероприятия.