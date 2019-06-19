Политика

18:55 19.06.2019

Нидерланды сообщили о дипломатических шагах в отношении РФ в связи с расследованием по малазийскому "Боингу" – СМИ

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Нидерланды сообщили о дипломатических шагах в отношении РФ в связи с расследованием по малазийскому "Боингу" – СМИ

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17 в небе над неподконтрольной Украине территории Донбасса в 2014 году, сообщает издание "Эн-эл Таймс" со ссылкой на министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса.

Соответствующее заявление министр сделал в письме, направленному парламенту Нидерландов в среду. Шаги были предприняты по просьбе прокуратуры, сообщил Грапперхаус. Он не указал, о каких именно шагах идет речь.

"Правительство считает решение государственной прокуратуры начать уголовное преследование важным шагом в поиске правды и справедливости для жертв и их родственников", - написал министр в письме.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении Боинга.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Теги: #нидерланды #mh17 #боинг777
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