"Батькивщина" подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

Всеукраинское объединение "Батькивщина" подало в Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах в Верховную Раду, запланированные на 21 июля.

Как сообщается на официальном сайте партии, политсила ставит перед собой цель пройти в парламент, создать в нем "коалицию действий" и реализовывать разработанный ее командой "Новый курс".

"Сегодня у нас есть ответы на те вопросы, которые нужно решить для Украины. Сейчас перед государством открылась новая дорога, новый шанс и возможности. Самое главное сейчас - объединить новых сильных людей в политике с опытом профессионализмом и пониманием, что делать", - заявила лидер партии Юлия Тимошенко после подачи документов в ЦИК.

По ее словам, у команды "Батькивщины" есть также план действий "Результат за 100 дней", который определяет неотложные шаги, необходимые стране сразу после выборов.

"Мы будем сильной командой в парламенте. Вместе с президентом и новыми политическими силами мы будем возрождать наше государство", - отметила Тимошенко.