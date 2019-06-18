В АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

В администрации президента Украины подготовили законопроекты об ответственности народных депутатов за прогулы и об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Мы подготовили и, я надеюсь, внесем два основных законопроекта - это об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы", - сказал Стефанчук на брифинге во вторник в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, инициативы находятся на финальном редактировании и могут быть внесены в парламент на текущей неделе.