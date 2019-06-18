Задолженность по зарплате шахтерам ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь" будет погашена до 20 июня

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил о решении вопроса погашения долгов по заработной плате работникам Государственного предприятия "Львовуголь", сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль - апрель будут полностью погашены", - сказал Герус.

Также до 20 июня должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1,2 тыс горняков ГП "Волыньуголь" за апрель текущего года, сообщил представитель президента в правительстве.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на начало июня задолженность шахтерам ГП "Львовуголь" за февраль-апрель текущего года составила 216 млн грн. Главная причина сложившейся ситуации - отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли. Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн, остальные 175 млн грн - это небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

По словам Геруса, вопрос решен благодаря вмешательству президента Владимира Зеленского. При этом он отметил, что президент не имеет полномочий осуществлять управление угольной отраслью и ее предприятиями.

"Президент поставил четкую задачу: с коррупционными схемами в угольной отрасли должно быть покончено, а главным приоритетом является своевременная оплата нелегкой шахтерского труда", - сказал Герус.

Как сообщалось, в начале июня объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требовали выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн. В частности, они перекрывали международную трассу "Львов – Рава-Русская" во Львовской области с требованиями погасить задолженность.