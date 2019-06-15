Экс-нардеп Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппозиционного блока" на выборах в Раду вместо Пилипенко

Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов займет место Владимира Пилипенко в первой десятке избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, сообщил народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

"Александр Сергеевич (Ефремов – ИФ) уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко - ИФ). Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский (действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский – ИФ) и все-таки освободил этих людей", - заявил Мураев в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Он сообщил, что Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" войдет вместо Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины. Я знаю, его как очень квалифицированного юриста, который показал свой профессионализм. Когда начался скандал, он сам инициировал встречу. Мы очень долго говорили, и, я считаю, он принял очень взвешенное, трезвое политическое решение – не участвовать в избирательной кампании, а сосредоточится на своей профессиональной карьере юриста", - рассказал Мураев.

Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

24 апреля 2019 года Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову – до 22 июня