Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

Россия передала освобожденного ранее российским судом капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Исмаилу Халикову на контрольно-пропускном пункте "Каланчак", сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Россия передала капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халиков. Передача состоялась на КПВВ "Каланчак", - сообщает пресс-служба АП в Фейсбуке.

В пятницу, 14 июня текущего года, в оккупированном Крыму состоялось заседание суда по делу Новицкого, который принял снять все ограничения на его передвижения.

В АП напомнили, что Новицкого задержали 4 мая 2018 года работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

1 ноября 2018 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.