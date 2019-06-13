Политика

14:23 13.06.2019

Печерский райсуд Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление Супрун об уголовном нарушении со стороны судьи Аблова

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Печерский райсуд Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление Супрун об уголовном нарушении со стороны судьи Аблова

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу и обязал Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировать заявление о преступлении, совершенном судьей Окружного административного суда Киева Евгением Абловым, сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, Аблов обвинил Супрун в совершении преступления, основываясь на несуществующих фактах, после чего и.о. министра здравоохранения обратилась с заявлением в ГБР. Однако в бюро отказались регистрировать заявление.

"Аблов заведомо подавал заявление о якобы совершенном мной преступлении и обосновал такое сообщение несуществующими фактами. В начале марта я подала заявление в территориальное управление ГБР об уголовном нарушении со стороны судьи Аблова. Но ГБР отказалось ее регистрировать и вносить в Единый реестр досудебных расследований. В конце марта я подала жалобу в Печерский районный суд на бездействие ГБР. И вот, наконец, сегодня суд удовлетворил жалобу и теперь ГБР будет обязано внести в реестр уголовных производств заявление по Аблову",- написала она.

Как сообщалось, судья Евгений Аблов в январе этого года пожаловался в Высший совет правосудия на сообщение и.о. министра здравоохранения в соцсети "Фейсбук" от 24 декабря 2018 года. В этом сообщении Супрун отметила, что решение о приостановлении действия приказа Минздрава об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца является не первым решением судьи, компрометирующим судебную систему. Своим постановлением судья Аблов фактически запретил кому-либо управлять Национальным медуниверситетом им. Богомольца, кроме Амосовой, то есть фактически запретил Минздраву осуществлять свои управленческие функции и назначать руководство университета.

ВСП не выявил фактов вмешательства в деятельность судьи Аблова со стороны и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун

Теги: #гбр #супрун #украина #суд
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