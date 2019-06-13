Политика

12:02 13.06.2019

Апелляционный суд назначит запасного судью по рассмотрению апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене, следующее заседание состоится 15 июля

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Апелляционный суд назначит запасного судью по рассмотрению апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене, следующее заседание состоится 15 июля

 Коллегия судей Апелляционного суда Киева назначит запасного судью по рассмотрению апелляции на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене, следующие заседания состоятся 15 и 22 июля 2019 года, сообщает Генеральная прокуратура Украины.

"В четверг, 13 июня 2019 года, состоялось заседание Киевского апелляционного суда на приговор в деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК. Коллегия судей… решила назначить запасного судью для апелляционного рассмотрения в данном уголовном производстве в соответствии с требованиями УПК Украины", - говорится в сообщении Генпрокуратуры на страничке в Фейсбук.

По информации ведомства, также суд определил даты следующих судебных заседаний – 15 и 22 июля на 11.00.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор Януковичу по делу о госизмене. При этом 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский райсуд отказал защите экс-президента Украины в удовлетворении заявлений по разъяснению приговора по делу о государственной измене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями".

2 апреля этот же суд направил материалы дела в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты.

Теги: #украина #суд #генпрокуратура #янукович
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