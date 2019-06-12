Окружной админсуд приостановил рассмотрение дела о законности увольнения Шевчука

Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение дела об увольнении Станислава Шевчука с должности главы Конституционного суда в связи с подачей Конституционным судом апелляции на открытие производства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение Окружной админсуд принял на подготовительном заседании 11 июня. В своей апелляции представители КС указывают, что дело неподсудно административному суду и просят закрыть производство по жалобе Шевчука.

Как известно, 14 мая КС уволил Шевчука с должности судьи за совершение дисциплинарного проступка. Основанием для увольнения стало заключение постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС.

В заключении комиссии, текст которого размещен на сайте КС, отмечается ряд аспектов деятельности Шевчука, вызвавших обеспокоенность судей КС. Так, речь идет о превышении главой КС должностных полномочий при назначении личных советников, что не предусмотрено законом о КС. В своем заключении комиссия указывает на политизацию работы главы суда и вмешательство в политический процесс, что причинило вред авторитету суда.

Заявления Шевчука о том, что он не приведет к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы, вызвали внимание общества к роли суда, в том числе в церемонии инаугурации. В этом контексте комиссия отметила исключительно церемониальную функцию главы КС при приведении к присяге новоизбранного президента.

Еще одним аргументом в заключении комиссии стали факты нарушения Шевчуком Конституции и действующего законодательства, неправомерное вмешательство в деятельность судов.

В заключении комиссия не только констатирует наличие оснований для увольнения судьи КС Шевчука с должности, но и указывает на признаки уголовных правонарушений в его действиях, подчеркивает необходимость проверки определенных фактов его деятельности компетентными органами.

Источник агентства в юридических кругах, знакомый с ситуаций, обратил внимание на то, что вопрос личной ответственности Шевчука за совершение возможных коррупционных действий, указанных в заключении комиссии, остается открытым.

"Если внимательно прочитать заключение постоянной комиссии по регламенту и этике, то в действиях Шевчука очевидными являются признаки коррупционных административных правонарушений. Так, Шевчук создал должности советников на общественных началах и назначил на эти должности ряд лиц, которые фактически предоставляли ему бесплатные услуги, что является противозаконным", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, как считает источник, следующим логичным шагом должно быть составление сотрудниками Нацполиции протокола об административном правонарушении в отношении Шевчука и направление этого документа в суд.

Также собеседник агентства указал на тот факт, что решение об увольнении с должности принимается двумя третями конституционного состава судей, что нивелирует мнение о якобы сговоре нескольких судей.

"Именно вопрос инаугурации, а точнее роль в этом вопросе Шевчука, вызвал самое большое возмущение судей. Поскольку Шевчук своими заявлениями в прессе расшатывал ситуацию вокруг инаугурации, искусственно усиливая свою личную роль в этом процессе. Хотя к присяге новоизбранного президента приводит не Шевчук, а глава КС, выполняя представительские функции", - рассказал собеседник агентства.

Говоря об избрании главой КС Натальи Шапталы, он добавил, что назначение ее на должность на специальном пленарном заседании поставило точку в вопросе инаугурации,

"Избрание главой КС Шапталы вызвало неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, она принадлежит к кругам так называемых "донецких". И сам этот факт вызывает возмущение. С другой стороны, за период своей карьеры среди коллег она успела зарекомендовать себя как умеренная судья. Понятно, что кандидатура Шапталы помогла установить паритет между судьями. Кроме ее профессиональных качеств, судьи приняли во внимание и тот факт, что в сентябре этого года истекает девятилетний срок пребывания Шапталы на должности судьи, а права судьям быть назначенным повторно закон не дает. Поэтому в сентябре ждем новых изменений в руководстве Конституционного суда", - рассказал собеседник агентства.

Также он выразил мнение о том, что сложившаяся ситуация сплотила судей КС и сделала работу суда более продуктивной: после назначения Шапталы главой суда КС принял 5 общественно значимых решений, в том числе, о неконституционности е-декларирования общественных активистов-антикорруцпионеров.