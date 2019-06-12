Политика

16:32 12.06.2019

В Раду могут пройти пять партий, лидером электоральных симпатий является "Слуга народа" – опрос "Рейтинга"

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В Раду могут пройти пять партий, лидером электоральных симпатий является "Слуга народа" – опрос "Рейтинга"

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно обнародованным в среду результатам соцопроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также на данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и "Голос" (6,4%).

Партию "Сила и честь" готово поддержать 4,3% респондентов, Радикальную партию - 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2,4%. Рейтинг других политических сил не превышает 2%.

Согласно результатам опроса, 69% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% не будут голосовать, 4% не определились.

Могут проголосовать за партию "Слуга народа" 10,6% опрошенных избирателей, если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"). 7,8% могут поддержать "Батькивщину", 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - "Оппозиционную платформу - За жизнь"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - "Гражданскую позицию"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии - менее 3%.

Четверть опрошенных отметила, что планирует отпуск на вторую половину июля. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% заявили обратное, еще 6% не определились.

Треть респондентов планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% еще не определились. Относительно больше тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, среди избирателей партий "Европейская солидарность", "Слуга народа", а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Опрос проводился 6-9 июня среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

 

Теги: #верховная_рада #опрос #украина #выборы
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