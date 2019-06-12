Ослабление Кишинева может способствовать распространению гибридного влияния РФ и усилению рисков для украинского юга

Министерство иностранных дел Украины считает, что политическое ослабление Кишинева может создать основу для распространения российского гибридного влияния, что может в будущем представлять опасность и для украинского юга.

"Мы видим, что кремлевский режим "тиражирует" практику федерализации относительно других государств. Поэтому для нас важно, чтобы политические силы в Молдове смогли, действуя в рамках правового поля, найти общее решение, каким бы тяжелым оно ни было, ведь политическое ослабление Молдовы может создать благоприятный "плацдарм" для распространения российского гибридного влияния и вмешательства во внутренние процессы как внутри Республики, так и за ее пределами", - сказала спикер МИД Катерина Зеленко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Зеленко подчеркнула, что для Украинского государства критически важна европейская, демократическая Молдова.

"Мы на стороне народа Молдовы и уважаем его выбор, а потому не подвергаем сомнению решение парламента Молдовы. В то же время мы также должны уважать решение других государственных институтов страны. Именно поэтому мы призываем всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать движению государства вперед", - отметила дипломат.

Зеленко проинформировала, что Киев внимательно следит за ситуаций. Так, по ее словам, глава МИД Украины Павел Климкин находится в постоянном взаимодействии с западными партнерами в ЕС и США относительно развития ситуации в Молдове. Украинский дипломат, представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский находится в Кишиневе, где проводит встречи с участниками политического процесса.

"Мы также видим усиление присутствия РФ на территории Приднестровья. Если сейчас позволить кремлевскому режиму развернуть свой гибридный маневр внутри Молдовы, то в будущем это будет представлять опасность и для украинского юга", - резюмировала Зеленко.

Как сообщалось, лидер правой партии "Действия и солидарности" Майя Санду была назначена парламентом 8 июня премьер-министром Молдовы. Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

9 июня парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней.