Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня – инициатор представления в КС Алексеев

Президент Украины Владимир Зеленский до 17 июня не имеет оснований для роспуска Верховной Рады 8-го созыва, заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", один из инициаторов конституционного представления о конституционности указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий парламента Игорь Алексеев.

"У президента могут наступить обстоятельства для досочного прекращения полномочий парламента только после 17 июня 2019 года, то есть когда истечет месячный срок, гарантированный Конституцией Украины, на формирование новой коалиции", - заявил он, выступая во вторник на заседании Конституционного суда, который приступил к рассмотрению по сути представления народных депутатов о конституционности указа президента Украины о роспуске Рады.

Вместе с тем нардеп отметил, что после 17 июня наступает период, когда согласно Конституции досрочное прекращение полномочий парламента невозможно в связи с тем, что до очередных выборов остается менее полугода.

Он подчеркнул, что фактически и юридически коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свою деятельность лишь 17 мая 2019 года.

Парламентарий напомнил, что в этот день фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании сделал соответствующее объявление.

"При этом никаких фактов, которые подтверждали бы прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" до даты 17 мая 2019 года нет. Таким образом, начиная с 17 мая 2019 года, а именно прекращения деятельности коалиции депутатских фракций Верховной Рады 8-го созыва "Европейская Украина" имеет гарантированный Конституцией Украины один месяц для формирования следующей коалиции", - сказал Алексеев.

Между тем он отметил, что на момент обнародования указа президента №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Рады этот срок не истек.

По мнению нардепа, это указывает на неконституционность данного указа.

В свою очередь еще один инициатор конституционного представления, народный депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко в своем выступлении пояснил: "Утверждаю, что на момент подписания указа... права президента на такое действие не было. Только 18 июня у него это право должно появиться... Таким образом, указ является таковым, что не соответствует конституции".

Как сообщалось, 21 мая президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.