Политика

13:20 09.06.2019

Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

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Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

 Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили обратился к подписчикам своей странице в соцсети Facebook с вопросом, поддерживают ли они предложение лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко о совместном участии во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 21 июля.

"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - написал Саакашвили в своем Facebook.

При этом он поставил ссылку на аналогичное обращение Гриценко к своим подписчикам в Facebook.

Ранее Саакашвили сообщил, что его партия "Рух новых сил" не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы. Саакашвили отказался от данного предложения.

8 июня создание единой команды для участия в выборах в Верховную Раду с "Рухом новых сил" Саакашвили инициировал лидер партии "Гражданская позиция" Гриценко. "Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах – будет полезно Украине?", - написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что съезд партии "Гражданская позиция" назначен на понедельник.

В настоящее время "Гражданская позиция" объединилась в единую команду с тремя партиями – "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Ридна краина" (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

Гриценко отметил, что партии тесно сотрудничали с "Рухом новых сил" во время президентских выборов.

Теги: #гражданская_позиция #саакашвили #выборы
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