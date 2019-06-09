Политика

11:44 09.06.2019

Порошенко представил первую пятерку списка "Европейской солидарности"

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Порошенко представил первую пятерку списка "Европейской солидарности"

Первую пятерку партийного списка от партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидата в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Теги: #европейская_солидарность #порошенко #выборы
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