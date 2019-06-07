Турчинов готов опровергнуть "бред и провокации" команды Януковича

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассматривает поданные в суд иски и обвинения в свой адрес бывших сторонников сбежавшего президента Виктора Януковича как возможность донести правду о событиях 2014 года.

"Судебные иски и обвинения я рассматриваю как возможность еще раз донести правду о настоящих героях и предателях. Я готов отвечать за каждый свой шаг, за каждое свое решение перед своей страной. Все решения, все проходившие заседания СНБО, все телефонные разговоры руководства страны, передвижения воинских частей, вылеты самолетов - фиксировались и документировались, что позволяет легко опровергнуть бред и провокации команды Януковича…", - написал Турчинов в пятницу в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что в архивах "вы также не найдете ни одного документа, поданного в то время руководству страны (докладной, предложения, плана действий, проекта приказов) с подписями этих "героев".

По словам Турчинова, в то время "они просто боялись оставить свой след в ожидании полномасштабного вторжения российских войск".

Как сообщалось, обвиняемый в государственной измене бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014) обвинил Турчинова в бездеятельности во время аннексии РФ Крыма. Замана подчеркнул, что во время аннексии Крыма он не получал команду от тогдашнего политического руководства страны по приведению армии в боевую готовность.

По сообщениям СМИ, экс-глава Совета министров АРК Анатолий Могилев обвинил чиновников, в том числе Турчинова, в сдаче Крыма в 2014 году и заявил о намерении обратиться в Государственное бюро расследований Украины "с требованием наказать политиков и чиновников, виновных в сдаче Крыма".

Турчинов - секретарь СНБО в 2014-2019 годах, председатель Верховной Рады с 22 февраля по 27 ноября 2014, исполняющий обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года.