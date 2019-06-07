Политика

15:52 07.06.2019

У "Украинской стратеги Гройсмана" не будет мажоритарщиков на выборах в Раду

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У "Украинской стратеги Гройсмана" не будет мажоритарщиков на выборах в Раду

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

"У нас не будет кандидатов по мажоритарке" - сообщил журналистам глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии в пятницу.

Поясняя причины такого решения, он отметил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уварена.

Теги: #гройсман #верховная_рада #украина #украинская_стратегия #выборы
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