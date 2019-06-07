Политика

15:30 07.06.2019

"Украинская стратегия" приняла решение участвовать в выборах в Раду, утвердила список кандидатов и программу

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"Украинская стратегия" приняла решение участвовать в выборах в Раду, утвердила список кандидатов и программу

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" приняла решение участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, утвердила список кандидатов от партии и программу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" со съезда партии в пятницу в Киеве.

На первом этапе съезда партия приняла решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду, утвердила список кандидатов в депутаты, а также программу партии, и урегулировала ряд других бюрократических моментов.

После чего съезд был объявлен закрытым.

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от партии возглавил сам премьер-министр и глава политсилы Владимир Гройсман.

Также в списке министр образования и науки Лилия Гриневич, которая будет курировать вопросы образования, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова, в ответственности которой будут вопросы деокупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, а также министр культуры Евгений Нищук, который будет заниматся вопросами культуры.

В десятку также вошел Павел Яблонский, компетенцией которого будет реформа децентрализации, Сергей Марченко, специалист политсилы по вопросам экономики и финансов, Павел Петренко будет заниматься вопросами юстиции, Виктор Еленский, в сферу которого войдут вопросы религии и духовности, а также Андрей Тетерук, который будет заниматься вопросами обороны и безопасности.

Программа политпартии "Украинская стратегия Гройсмана" предусматривает уменьшение ставок налогов и расширение базы налогообложения, рост минимальной и средней зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения, а также ряд других инициатив в других сферах жизнедеятельности страны.

Теги: #гройсман #верховная_рада #украина #украинская_стратегия #выборы
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