Билецкий: шесть погибших, два десятка раненых бойцов за три дня - цена "веселых, мирных" решений президента и запретов стрелять во врага

Основатель и первый командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры и призывы назначенного им представителя в этом процессе Леонида Кучму касательно запрета украинским военным стрелять во врага на Донбассе на воне значительных потерь украинской стороны в последние дни.

"Двое погибших за одну ночь. Десять раненых. За три дня - шесть погибших, два десятка раненых бойцов. Среди них - мои друзья. Это те дни, когда Кучма ведет "наиболее плодотворные и конструктивные переговоры" в Минске. Когда этот "новый" переговорщик нового президента, призывает запретить стрелять в ответ!", - написал Билецкий в своем телеграмм-канале в пятницу утром.

Он предложил президенту лично поехать на похороны погибших солдат.

"Я предлагаю Зеленскому поехать на похороны погибших, самому выкопать хоть одну солдатскую могилу. Узнать цену своих "веселых, мирных" решений и запретов стрелять во врага. Что касается Кучмы - вновь становится актуальным лозунг 2001 года: "Кучму геть!", - написал Билецкий.