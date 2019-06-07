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09:20 07.06.2019

Четверо бойцов ВСУ погибли, еще восемь пострадали с начала суток четверга на Донбассе

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Четверо бойцов ВСУ погибли, еще восемь пострадали с начала суток четверга на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за период с начала суток четверга и до 7:00 пятницы, вследствие чего четверо военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического, стрелкового и снайперского оружия…. Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Опытное - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; шесть раз в районе города Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи населенного пункта Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенный пункт Майорское.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь дважды - из крупнокалиберных пулеметов; в районе села Гнутово - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. вблизи села Травневое – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов; вблизи села Зайцево - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

"Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы", - подытожили в штабе ООС.

На каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Теги: #всу #жертвы #россия #украина #оос #донбасс
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